Cronaca | 27 ottobre 2025, 13:20

Domodossola, ruba sigarette e gratta e vinci al bistrot della stazione: denunciato 25enne siriano

Il giovane, senza fissa dimora, è stato fermato dai Carabinieri del Radiomobile mentre si aggirava in centro con la refurtiva del furto compiuto nella notte

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Domodossola hanno denunciato a piede libero un cittadino siriano, 25enne, senza fissa dimora per furto aggravato. L’uomo, classe 2000, la notte prima aveva perpetrato un furto nel bistrot della stazione ferroviaria di Domodossola, dopo averne forzato la porta di ingresso. Aveva sottratto alcuni pacchetti di sigarette e dei gratta e vinci, per un totale di 200 euro. Il giovane è stato fermato mentre si trovava ancora in centro a Domodossola con la refurtiva.

comunicato stampa carabinieri

