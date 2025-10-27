Domodossola, ruba sigarette e gratta e vinci al bistrot della stazione: denunciato 25enne siriano

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Domodossola hanno denunciato a piede libero un cittadino siriano, 25enne, senza fissa dimora per furto aggravato. L’uomo, classe 2000, la notte prima aveva perpetrato un furto nel bistrot della stazione ferroviaria di Domodossola, dopo averne forzato la porta di ingresso. Aveva sottratto alcuni pacchetti di sigarette e dei gratta e vinci, per un totale di 200 euro. Il giovane è stato fermato mentre si trovava ancora in centro a Domodossola con la refurtiva.