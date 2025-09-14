 / Cronaca

Cronaca | 14 settembre 2025, 13:12

Valle Antrona, escursionisti spagnoli perdono il sentiero: recuperati dal Soccorso Alpino

La squadra di Villadossola è intervenuta nella notte sopra Viganella: il gruppo, illeso, è stato riaccompagnato alle auto

Intervento degli uomini del Soccorso Alpino nella notte tra sabato e domenica in Valle Antrona. La squadra di Villadossola è intervenuta sulle alture di Viganella per recuperare 4 escursionisti spagnoli che avevano perso il sentiero. Fortunatamente nessuno dei membri del gruppo ha riportato ferite, sono stati riaccompagnati alle loro auto.

