Acli e parrocchia al lavoro per recuperare il vecchio circolo di via Marconi

E’ chiuso ormai da tre anni il Circolo Acli di via Marconi a Villadossola, quello che per decenni era stato, nel dopoguerra e sino agli anni Novanta, il punto di ritrovo della gioventù dell’allora paese industriale ossolano. Un bar stra-frequentato, che ha segnato anche la storia cittadina per aver ospitato a lungo diverse associazioni villadossolesi, tra cui anche la Virtus Villa.

I tempi però cambiano e, poco alla volta, il bar Acli ha perso attrattività, nonostante i tentativi di tenerlo aperto, anche organizzando mostre o momenti culturali. Negli ultimi anni sono sorte difficoltà nella gestione e nonostante i continui cambiamenti di gestori il locale ha avuto difficoltà a restare aperto.

Ora la parrocchia di Villadossola, proprietaria dei locali, ha in mente un utilizzo assieme alle Acli di Domodossola. ‘’Si sta valutando la possibilità di mettere lì gli uffici del patronato’’ spiega don Massimo Bottarel, parroco di Villadossola.

Un’ipotesi ancora allo studio, come ricorda Carlo Poli, vicepresidente provinciale delle Acli: ‘’I circoli come erano visti una volta stanno morendo ovunque ed anche le Acli devono fare i conti con la realtà. Stiamo valutando alcune ipotesi dell’utilizzo del circolo di via Marconi. Si tratta di vedere se la soluzione del patronato è valida, anche perché nello stabile occorrerebbe fare lavori consistenti e anche perché gli attuali uffici del patronato che abbiamo a Villa sono più che funzionali. Bisogna anche capire se possa funzionare la soluzione di un bar moderno, ovviamente più adatto ai giovani’’.