Villadossola, 30enne sorpreso ancora senza patente

Nel weekend di controlli i Carabinieri hanno anche denunciato tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza e segnalato una 20enne con tasso alcolemico oltre i limiti

Un 30enne residente a Villadossola è stato fermato nel centro cittadino e denunciato poiché sorpreso nuovamente alla guida del proprio veicolo senza essere titolare di patente. Tre sono i soggetti che fermati alla guida di un ciclomotore e di due autovetture, hanno fatto registrare tassi alcolemici compresi tra 1,15 e 1,92 gr/l rispettivamente in Domodossola e Montecrestese.

Per tutti e tre è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria con relativo ritiro della patente di guida.

Una 20enne è stata segnalata amministrativamente con ritiro della patente perché, a seguito di controllo, è stata sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari a 0,73 gr/l.

Comunicato Stampa Carabinieri

