Festa dello Scarghé: due giorni di tradizione e sapori all’Alpe Crampiolo

Anche quest’anno torna uno degli eventi più attesi dell’autunno alpino: la festa dello Scarghé, in programma all’Alpe Crampiolo sabato 20 e domenica 21 settembre. Il via si darà sabato sera alle 18.30 con una cena a base di trippa, momento conviviale che anticipa il ricco calendario della giornata successiva.

La domenica inizierà alle 11.00 con la messa all’oratorio dell’alpeggio. A seguire, il pubblico potrà assistere a un appuntamento molto sentito: la marchiatura delle forme di Bettelmatt 2025, formaggio simbolo della Valle Ossola. Il pranzo degli alpigiani sarà interamente dedicato alle specialità locali, con protagonista la raclette di Bettelmatt, mentre il pomeriggio entrerà nel vivo alle 14.15 con la benedizione e l’incanto delle offerte.

Ad accompagnare la festa ci saranno le note coinvolgenti della Urban Swingers Street Band, mentre i più piccoli potranno divertirsi con attività pensate per loro, tra cui la teleferica curata da Climbers Inside e i percorsi con mini Bdc. L’iniziativa è organizzata dal Consorzio Alpe Crampiolo, dalla Pro Loco di Baceno e da Climbers Inside, con la collaborazione di tanti volontari che contribuiscono a mantenere viva questa tradizione. In caso di maltempo, il programma potrebbe subire modifiche.