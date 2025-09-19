Filantropia e cinema protagonisti all’Expo Italo Svizzera

Filantropia e cinema. Sono questi i temi dell’ottava giornata dell’Expo Italo Svizzera. Venerdì 19 settembre doppio appuntamento presso la Cappella Mellerio di Domodossola. si inizia alle 17.00 con un incontro dal titolo “Filantropia senza confini. Le Fondazioni si raccontano”, organizzato dalla Fondazione Ruminelli e dalla Fondazione Comunitaria del Vco. Durante la conferenza saranno illustrate le attività delle associazioni sul territorio e le numerose possibilità di collaborazione tra le fondazioni italiane e svizzere.

Alle 21.00, invece, “Malescorto Insubria”, un evento che rientra nel programma di “Malescorto Spin Off” a cura del festival internazionale del cortometraggio di Malesco. Nel corso della serata sarà proiettata una selezione di corti provenienti dal Piemonte settentrionale, dal Canton Ticino e dalla Lombardia settentrionale, più due film fuori concorso. Al termine, saranno assegnati il Premio Malescorto Insubria e il Premio città di Domodossola.

L’ingresso agli eventi è libero fino ad esaurimento posti.