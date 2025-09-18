Cgil Novara e Vco in assemblea per rilanciare il percorso di mobilitazione

Momento di confronto e partecipazione è in programma il 23 settembre, quando si riuniranno le assemblee generali, le delegate e i delegati dei luoghi di lavoro, l’apparato politico e tecnico della Cgil Novara e Vco e delle strutture che la compongono.

Sono attese centinaia di persone, tra lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, disoccupati, rappresentanze giovanili e del mondo associativo. L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sul percorso di mobilitazione portato avanti dalla Cgil da oltre due anni, caratterizzato da scioperi, manifestazioni, raccolte firme ed elaborazione di documenti programmatici. I lavori saranno aperti dall’intervento del segretario generale Cgil Novara Vco Michele Piffero e si concluderanno con le considerazioni finali della segretaria confederale Cgil Piemonte Stefania Pugliese.