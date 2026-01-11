Asl Vco, lo Spresal si dota di nuovi droni per il monitoraggio della sicurezza sul lavoro

Il servizio Spresal dell’Asl Vco si è recentemente dotato di tre droni al fine di monitorare più efficacemente e soprattutto in completa sicurezza, realtà aziendali, cantieristiche nonché siti e aree dismesse di difficile raggiungimento. Questa tecnologia viene già applicata in svariati contesti che spaziano dal controllo dell’ordine pubblico da parte delle forze dell’ordine, ai sistemi di prevenzione della protezione civile.

I droni rispettano quanto previsto nel regolamento di esecuzione (Ue) 2019/947 della commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio, verranno utilizzati principalmente per accertare e attestare eventuali violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale pilota abilitato all’uso, dichiara il dottor Alessandro Maccuro, direttore del servizio Spresal, “utilizzerà il drone in conformità alle direttive nazionali sulla privacy, limitando le riprese e/o i fotogrammi agli esclusivi scopi di vigilanza e accertamento".

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “La sicurezza sul lavoro è un dovere primario del datore di lavoro con il coinvolgimento di tutti i lavoratori. Le ispezioni esterne assicurano che le procedure sono attuate correttamente e attraverso l’utilizzo dei droni lo Spresal potrà monitorare cantieri, rilevare pericoli, verificare il rispetto delle norme sui dispositivi di protezione individuale fornendo una documentazione dettagliata per la prevenzione e la gestione della responsabilità. Investire nella sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo, ma una strategia vincente per il benessere delle persone e il successo dell’impresa, a protezione della vita e della salute di tutti i lavoratori”.