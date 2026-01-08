 / Attualità

Ornavasso, al via il restyling della palestra comunale: interventi per mezzo milione di euro

Rifacimento del tetto e spogliatoi rinnovati: la struttura sarà pronta per il nuovo anno scolastico

Il 2026 ad Ornavasso sarà un anno importante per l'impiantistica sportiva. Sono infatti iniziati i lavori per la ristrutturazione della palestra comunale, che dovrebbero concludersi per l'avvio del prossimo anno scolastico, a settembre. Rifacimento del tetto, restyling completo degli spogliatoi: mezzo milione di euro le risorse messe a bilancio dall'amministrazione comunale. 

"Si tratta - le parole del sindaco Filippo Cigala Fulgosi - di interventi che non potevano più essere rinviati: il tetto andava sostituito e ne abbiamo approfittato anche per sistemare gli spogliatoi. Ci sarà poi anche il nuovo bando per la gestione della struttura". Parallelamente, si dovrà intervenire anche per il campo sportivo. La capienza è stata aumentata a 250 spettatori. " Ma siamo ancora in attesa da parte del tecnico incaricato - conclude il sindaco - del parere per la balaustra della tribuna centrale".

Daniele Piovera

