"Solidarietà e il senso di comunità": i ringraziamenti del comune e del consorzio Crevola Alta dopo l'incendio

A pochi giorni dall’incendio che ha interessato una vasta area delle alture sopra Crevoladossola, arrivano i ringraziamenti a tutti coloro che sono intervenuti - tra vigili del fuoco, Aib, forze dell’ordine e volontari - per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. Il primo messaggio arriva dal consorzio Crevola Alta: “Ora che si può tirare un sospiro di sollievo, nessun ferito, nessun fabbricato intaccato - si legge nella nota - il consorzio di Crevola Alta ringrazia tutte le persone intervenute sul campo per spegnere l'incendio divampato nel pomeriggio del 6 gennaio nel territorio di Crevoladossola. Si ringrazia in particolare il personale vigili del fuoco, il corpo Aib, carabinieri forestali e polizia municipale per il tempestivo e continuo intervento nelle due giornate necessarie per avere la meglio sul fuoco. Durante la presenza nei luoghi prossimi alle vostre operazioni è stato di conforto vedere che venivano messe in campo tutte le risorse possibili e necessarie e vedere ogni singolo operatore svolgere con impegno quanto necessario. A operazioni terminate siamo pertanto a ringraziarvi. Da ieri è arrivato il colore più naturale e bello per questo periodo, il bianco della neve che copre il colore che lascia il passaggio del fuoco”.

Anche l’amministrazione comunale di Crevoladossola guidata dal sindaco Giorgio Ferroni, esprime il “Un profondo ringraziamento a tutte le realtà intervenute per fronteggiare l’incendio che ha interessato il nostro territorio. L’incendio, sviluppatosi nei pressi delle frazioni di Simbo, Cuslone e Bisogno, oltre a mettere a rischio i centri abitati stava per estendersi verso l’alto, ma grazie al tempestivo e coordinato intervento delle squadre impegnate è stato fermato in tempo, consentendo di salvaguardare i fabbricati e gli alpeggi di Ceva, Gorta e Prasca ed evitando conseguenze ben più gravi. Un sentito grazie alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e alle squadre Aib dei numerosi comuni ossolani, che con grande disponibilità e spirito di servizio hanno offerto il proprio supporto. Un ringraziamento particolare va inoltre al Consorzio Crevola Alta, al Gruppo Alpini di Crevola e a tutti i frazionisti di Crevola Alta, che hanno sostenuto i volontari con presenza, aiuto e collaborazione. Un grazie sincero anche al ristorante La Mimosa e a tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito alle operazioni e al supporto logistico, dimostrando ancora una volta quanto la solidarietà e il senso di comunità siano valori profondamente radicati nel nostro territorio. L’amministrazione esprime riconoscenza per l’impegno, la dedizione e il coraggio dimostrati da ogni singolo intervenuto”.