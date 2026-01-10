Le previsioni meteo per i fine settimana

Una vasta area depressionaria presente sull'Europa centro-settentrionale si estende verso il Mediterraneo addossandosi all'arco alpino. In tale configurazione in quota vengono convogliati intensi flussi nordoccidentali che determinano nevicate deboli sui rilievi alpini fino alle zone di media valle, con associati rinforzi di vento localmente forti per estese condizioni di foehn. "Oggi le nevicate saranno confinate alle creste di confine, ma la ventilazione rimarrà invariata con foehn su gran parte della regione. Da domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - una debole espansione anticiclonica favorirà l'attenuazione della ventilazione e un ritorno a tempo più stabile ovunque. In pianura fino a lunedì si avrà cielo generalmente soleggiato con temperature minime ancora al di sotto degli 0°C".

SABATO 10 GENNAIO 2026

Nuvolosità: soleggiato o al più velato, con addensamenti irregolari su rilievi alpini e zone di alta valle nordoccidentali e settentrionali. Precipitazioni: deboli nevicate a ridosso delle creste alpine nordoccidentali e settentrionali, in esaurimento in serata. Zero termico: in calo già al primo mattino e poi stazionario nel corso della giornata, fino a 700-800 m sui rilievi alpini, sui 1200 m altrove. Venti: forti da nord-ovest sui settori alpini fino ai fondovalle con raffiche molto forti sulle cime, moderati altrove con raffiche di foehn fino alle pianure.

DOMENICA 11 GENNAIO 2026

Nuvolosità: cielo sereno con residui locali addensamenti a ridosso dei settori alpini nordoccidentali di confine. Nel pomeriggio velature in transito. Precipitazioni: assenti, salvo debole nevischio sulle creste nordoccidentali e settentrionali fino al primo mattino. Zero termico: sui rilievi alpini sui 400-700 m al primo mattino poi in rialzo fino a 1300-1500 m, con valori inferiori sulle Alpi settentrionali; altrove stazionario sui 1000-1100 m. Venti: moderati da nord-ovest sulle Alpi e sull'Appennino, in attenuazione. Deboli variabili in pianura, con residui rinforzi di foehn al mattino sulle zone settentrionali