Uncem, il presidente Bussone tra i 50 protagonisti della montagna 2025

Il presidente Uncem Marco Bussone è stato inserito da Montagna.tv, piattaforma di informazione, tra i 50 protagonisti della montagna nel 2025. "Tornano anche quest'anno - scrive il sito - i magnifici 50 della montagna. Alcuni hanno compiuto imprese importanti, a volte incredibili. Altri hanno contribuito in modo consistente alla conoscenza e allo sviluppo del mondo che amiamo. Arrivano da tutto il mondo, anche se, fatalmente, in molti casi abbiamo strizzato l'occhio ai nostri connazionali. Alcuni hanno appena superato i 20 anni, altri hanno spento da un pezzo le 80 candeline, altri ancora, purtroppo, non ci sono più. Tutti, indistintamente, hanno meritato ammirazione, applausi e, talora, perfino affetto”.

Bussone è stato inserito nella categoria Istituzioni. Questo il testo che sul sito accompagna il suo profilo: "In giugno una buona notizia ha attraversato il mondo della montagna italiana. Secondo il Rapporto Montagne Italia 2025 dell'Uncem, l'Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane, negli anni compresi tra il 2019 e il 2023, circa 100.000 persone si sono trasferite in montagna. Per la prima volta nel dopoguerra, i residenti ad alta quota sono aumentati in Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e nelle province autonome di Bolzano e di Trento. Per Marco Bussone, presidente di Uncem, è iniziata la stagione del risveglio. Piemontese delle Valli di Lanzo, Bussone ha iniziato ad occuparsi di enti locali nel 2002. È stato consigliere di amministrazione di PieMonti Risorse srl e coordinatore della comunicazione per la Fondazione Montagne Italia. Dal 2018 è presidente nazionale dell'Uncem, che sforna dati e idee importanti per la gestione e il rilancio della montagna italiana”.