“Albertella uomo giusto al posto giusto, ora difendere canoni idrici e specificità montana”

“Auguri di buon lavoro a Giandomenico Albertella, neo presidente della Provincia del Vco che oggi ha prestato giuramento. L’uomo giusto al posto giusto, che abbiamo appoggiato convinti che saprà fare bene portando la sua esperienza amministrativa e concretezza maturata in diversi contesti e nella attuale guida della città capoluogo”.

È il commento del segretario provinciale del Vco della Lega, Enrico Montani, all’insediamento del nuovo presidente dell’ente. Montani richiama anche il lavoro svolto dal presidente uscente Alessandro Lana: “Dopo gli ottimi risultati ottenuti in questi anni da Alessandro Lana, che ringrazio, ora tutti al fianco di Giandomenico per le nuove sfide che lo attendono in materie delicate e di fondamentale importanza per il territorio, quali strade e scuole e non soltanto”.

Il segretario leghista evidenzia inoltre il ruolo determinante dei partiti che hanno sostenuto Albertella nel percorso che ha portato alla sua elezione: “Siamo ben contenti del risultato che Albertella ha ottenuto grazie all’impegno e al supporto dei partiti”.

Guardando ai prossimi mesi, Montani indica come priorità la tutela di alcuni obiettivi ritenuti strategici per il Verbano Cusio Ossola: “Nelle prossime settimane e mesi il neo presidente, insieme ai partiti appunto, dovrà dare battaglia per riconfermare tutti i traguardi ottenuti dalla Lega nella scorsa legislatura piemontese a favore del Vco e penso, per esempio, ai canoni idrici e alla specificità montana, che di tanto in tanto vengono messi in gioco da consiglieri regionali appartenenti ad altre province”.

La chiusura è un richiamo all’unità del territorio: “Parola d’ordine – conclude Montani – tenere unito il territorio e la provincia”.