Vco nella morsa del gelo: dai -20,1 gradi del Pian dei Camosci in alta Formazza al -1,2 di Belgirate

Freddo intenso in questi giorni nel Verbano Cusio Ossola. Nel periodo a cavallo dell’Epifania, Meteo Live Vco ha segnalato temperature sotto lo zero nel fondovalle e sul lago: dai -7,9 gradi di Domodossola (regione Nosere) ai – 7,3 di Ornavasso; dai -4,3 di Gravellona Toce ai -3,4 di Verbania e – 3,3 di Omegna. Meno intense le temperature a Belgirate -1,2 e Arona – 2,9.

Il tetto si tocca a – 20,1 al Pian dei Camosci in alta Formazza, a -14,8 del Rifugio Zamoni sopra Macugnaga e ai -15,9 dell’Alpe Veglia.

Intanto il Meteo svizzero annuncia forti nevicate al Passo del Sempione tra domani e venerdì, con neve tra i 10-20 centimetri oltre i 400 metri e tra i 50 e i 100 centimetri oltre i 1200 metri di altitudine.