Attualità | 21 settembre 2025, 11:00

Torna la pioggia: allerta gialla sul Vco

A partire dal pomeriggio di oggi Arpa Piemonte prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche

Dal pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, è atteso un peggioramento del tempo sul Piemonte. Sono previste piogge localmente forti sulle aree montane dal torinese al Vco, anche a carattere di rovescio persistente o temporale.  L'instabilità proseguirà lunedì e si concentrerà in particolare nella zona tra biellese, Vco e zona dei laghi: su queste zone saranno possibili piogge molto forti, anche a carattere di temporale persistente o locale nubifragio.

In considerazione del peggioramento e degli effetti sul territorio attesi, il centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone del Piemonte nordoccidentale a partire dal pomeriggio di oggi.

Comunicato Stampa

