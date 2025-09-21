Torna la pioggia: allerta gialla sul Vco

Dal pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, è atteso un peggioramento del tempo sul Piemonte. Sono previste piogge localmente forti sulle aree montane dal torinese al Vco, anche a carattere di rovescio persistente o temporale. L'instabilità proseguirà lunedì e si concentrerà in particolare nella zona tra biellese, Vco e zona dei laghi: su queste zone saranno possibili piogge molto forti, anche a carattere di temporale persistente o locale nubifragio.

In considerazione del peggioramento e degli effetti sul territorio attesi, il centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone del Piemonte nordoccidentale a partire dal pomeriggio di oggi.