Prima Categoria, c’è il derby Bagnella - Gravellona San Pietro

Ritorna il derby a tinte arancionere in Prima Categoria: il Bagnella, forte della quaterna rifilata alla Quaronese dal suo attacco stellare, ospita il Gravellona San Pietro di Agostini, a sua volta reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Virtus Villa e ancora a punteggio pieno. La partita promette spettacolo, per entrambe vincere sarebbe una prova di forza importante per il proseguo del campionato.

A proposito di squadre vincenti nell’ultimo turno di campionato, ecco la sfida tra Fondotoce e Momo, i due attacchi finora più prolifici, dietro al Piedimulera. I neroverdi esordiscono finalmente davanti ai propri tifosi, gli ospiti vogliono dare continuità alla netta vittoria di domenica scorsa sull’Agrano.

La capolista Piedimulera ha sulla carta un avversario abbordabile: al Comunale arriva infatti la Quaronese, unica squadra ancora al palo in questo girone, per gli uomini di Poma è d’obbligo puntare al bottino pieno.

Sfida interessante al “Poscio” di Villadossola: una Virtus arrabbiata per la sconfitta patita a Gravellona riceve una Cannobiese che ancora non ha ingranato la marcia giusta, ma ha tutto il potenziale per fare bene. Sarà una sfida tra tanti ex: Cotroneo da una parte, Allioli, Fabbri e Gnonto dall’altra.

Dopo la débâcle di Momo, l’Agrano giocherà in casa contro il Romagnano, a sua volta sconfitto nettamente dal Piedimulera. Per gli uomini di Lopardo è l’occasione giusta per tornare a fare punti. Trasferta molto difficile per il Vogogna, che va a sfidare il Carpignano. I granata novaresi non hanno iniziato bene, e avranno sicuramente voglia di riscatto, ma anche i verdi ossolani non sono soddisfatti per avere fin qui raccolto un solo punto in classifica.

Compito impegnativo anche per la Varzese, di scena a Borgosesia contro il Valduggia: entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta nell’ultimo turno.

Tutte le gare inizieranno alle ore 15: Agrano - Romagnano; Bagnella - Gravellona San Pietro; Carpignano - Vogogna; Fondotoce - Momo; Piedimulera - Quaronese; Serravallese - Sizzano; Valduggia - Varzese; Virtus Villadossola - Cannobiese