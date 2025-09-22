Pulizia strade a Premosello, la minoranza chiede chiarezza sull’appalto triennale

Nuova interrogazione in consiglio comunale. Il capogruppo di minoranza Andrea Monti ha presentato un documento indirizzato al sindaco Elio Fovanna in merito all’affidamento del servizio di pulizia di strade, piazze e marciapiedi, attivo dal 1° maggio 2025 al 30 novembre 2027.

Con la determinazione del settore tecnico n. 43 del 14 aprile 2025, il Comune ha infatti proceduto con un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, tramite trattativa sul Mepa. L’appalto, legato al CIG B67C6702FF, prevede sei interventi annuali di manutenzione e taglio erba nelle vie del capoluogo e delle frazioni, compresa Colloro, come specificato dal cronoprogramma allegato.

Nell’interrogazione Monti segnala la presenza, in diverse aree, di consistenti residui erbosi derivanti dagli sfalci, che se non rimossi tempestivamente rischiano di riversarsi sulle carreggiate e nelle caditoie. Un problema che, sottolinea il consigliere, rende ancora più rilevante l’impegno economico assunto dal Comune per il servizio.

Il documento chiede quindi di conoscere le modalità operative della pulizia, le tipologie di interventi previste nel contratto e i sistemi di controllo messi in atto dall’amministrazione per verificare il rispetto dei tempi e la qualità dei lavori eseguiti.

Considerata la stagione autunnale ormai alle porte, la minoranza sollecita inoltre “un capillare controllo del servizio e interventi immediati per eliminare le criticità evidenziate”.