Astra, una nuova realtà dedicata al teatro nel Vco

Nasce una nuova realtà culturale nel Verbano Cusio Ossola. Si chiama Astra ed è un ente del Terzo Settore costituito nell’agosto 2025 con l’obiettivo di valorizzare l’arte e la cultura attraverso spettacoli, corsi e iniziative rivolte a tutte le età. Alla base del progetto c’è un gruppo di attori, educatori e insegnanti professionisti che hanno deciso di unire le proprie competenze per dare vita a un percorso condiviso, capace di avvicinare il pubblico al teatro e alla musica.

Il debutto ufficiale di Astra avverrà sul palcoscenico, con la rassegna Stelle al Cerro che prenderà il via al Teatro di Casale Corte Cerro. Tre le serate in programma: si comincia il 20 settembre con Il Nome, seguirà Penelopea il 27 e infine Il dio della carneficina, portato in scena dalla compagnia ospite E…dizione Straordinaria. La prima serata sarà anche occasione di incontro con i membri dell’associazione e di brindisi inaugurale, per presentare al pubblico un progetto che nasce con l’intento di diventare punto di riferimento per la vita culturale del territorio.

Alla guida di Astra c’è Riccardo Nazzaroli, attore e regista, che sottolinea come «ogni stella del cielo sia unica e meravigliosa, esattamente come ognuno di noi. Con Astra vogliamo trasmettere arte e cultura, ma soprattutto creare comunità e aggregazione, collaborando con enti, associazioni e realtà locali». Gli fa eco il vicepresidente Andrea Lavalle, che descrive l’associazione come «un polo artistico vivo, capace di valorizzare le professionalità del territorio e di accogliere nuove idee, costruito su competenze solide e tanta passione».

Il direttivo è completato da Monica Bianchi, Roberto Aielli e Alex Saitta. Nonostante la giovane età, l’associazione ha già avviato collaborazioni con diversi Comuni del VCO, segno di una progettualità che guarda lontano e che vuole intrecciarsi fin da subito con il tessuto culturale locale.