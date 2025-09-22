Kiwanis Club Domodossola: Spinozzi confermato alla guida del sodalizio

Domenica 21 settembre a Vibo Valentia si è svolta una cerimonia intensa e ricca di significato per tutta la famiglia Kiwaniana: il passaggio delle consegne tra il Governatore uscente Stefano Farese e il Governatore entrante Basilio Valente, alla guida del Kiwanis Italia–San Marino.

A rappresentare il Kiwanis Club Domodossola era il Presidente Federico Spinozzi, che ha partecipato con orgoglio a un evento che ha saputo coniugare orgoglio kiwaniano, amicizia e condivisione. Due grandi amici si sono passati il testimone, e il clima di convivialità e unità ha reso la giornata indimenticabile. Per il Club di Domodossola è stato anche un momento prezioso per consolidare nuove amicizie e aprire collaborazioni destinate a durare nel tempo, rafforzando ancora di più la rete di service che caratterizza il Kiwanis.

In questa occasione è stato presentato il nuovo simbolo nazionale del Kiwanis, realizzato dall’artista Michele Zappino: due mani che stringono un cuore, al cui interno due bambini si tengono per mano. Un’immagine dal valore universale che esprime i principi di accoglienza, unità e solidarietà e che accompagnerà l’intero Distretto in questo anno sociale.

Ora lo sguardo è già rivolto al futuro: giovedì 25 settembre, al Ristorante Corona, il Kiwanis Club Domodossola celebrerà il proprio passaggio al nuovo anno sociale, con la conferma alla guida del Presidente Spinozzi. Sarà un momento di festa e condivisione, preludio a un nuovo anno di service a favore dei bambini e del territorio. Un cammino che riparte con rinnovato entusiasmo, nella certezza che far del bene fa star bene.