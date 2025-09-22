Premio Anci Innovazione e Sviluppo 2025: bando prorogato al 6 ottobre

È stata prorogata al 6 ottobre 2025 la scadenza del bando per partecipare al Premio Anci Innovazione e Sviluppo – Next Generation 2025, dedicato a comuni, enti pubblici, scuole e atenei italiani. La chiusura era inizialmente fissata al 15 settembre, ma l’organizzazione ha accolto le richieste di numerose amministrazioni che hanno chiesto più tempo per presentare i propri progetti.

Giunto alla nona edizione piemontese e alla quarta edizione nazionale, il premio è ormai un punto di riferimento per la promozione della cultura dell’innovazione nella pubblica amministrazione. Nato nel 2017 su iniziativa di Anci Piemonte e sviluppato con il supporto di ANFoV, negli anni ha raccolto oltre 800 progetti da tutto il Paese, premiando le migliori pratiche di smart city, sviluppo sostenibile e trasformazione digitale.

Per il 2025, il montepremi complessivo supera i 50mila euro, tra denaro e servizi messi a disposizione dagli sponsor. Confermati anche i premi speciali: il Premio Eolo per la sezione nazionale, il Premio BBBell per il Piemonte e il riconoscimento in collaborazione con City Vision, rivolto alle amministrazioni che si distinguono per percorsi virtuosi in tema di smart city e innovazione territoriale.

Il percorso del Premio culminerà con la proclamazione dei vincitori durante l’assemblea nazionale Anci, in programma a Bologna dal 12 al 14 novembre.

Tutte le informazioni, il bando e il modulo di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale di Anci Piemonte: anci.piemonte.it/piemonteinnovazione.