A26, lavori in autostrada: chiusure notturne a settembre tra Ornavasso, Arona e Gravellona

La A26 Genova Voltri – Gravellona Toce sarà interessata, negli ultimi giorni di settembre, da una serie di chiusure notturne necessarie per consentire lavori di manutenzione. Si tratta di interventi programmati che comporteranno limitazioni al traffico in entrambe le direzioni di marcia, con uscite obbligatorie nei caselli più vicini e possibilità di rientro lungo il percorso.

Il calendario prende il via oggi, lunedì 22 settembre, con la chiusura della tratta tra Ornavasso e Arona, in direzione Genova, dalle 22 alle 6 del mattino successivo. La stessa limitazione sarà riproposta nella notte di mercoledì 24. La carreggiata opposta, invece, sarà chiusa nelle notti di martedì 23 e giovedì 25 settembre, quando i veicoli diretti verso la Svizzera dovranno obbligatoriamente uscire ad Arona per poi rientrare a Ornavasso.

Un’ulteriore chiusura è in programma nella notte di venerdì 26 settembre: questa volta a fermarsi sarà il tratto tra Gravellona Toce e Baveno, sempre in direzione Genova, con uscita obbligatoria al casello di Gravellona e possibilità di rientro a Baveno.

L’ultima tranche di lavori è fissata per domenica 28 settembre. In quella notte, dalle 22 alle 4, non sarà percorribile la tratta tra Arona e Gravellona Toce in direzione Gravellona. Sempre nella stessa fascia oraria sarà interdetto l’accesso a Baveno per chi proviene da Gravellona Toce ed è diretto a Genova: in questo caso le alternative suggerite saranno Carpugnino, Meina e Arona.