Viabilità e trasporti | 20 settembre 2025, 08:11

A26, chiusure notturne tra Arona e Ornavasso per lavori

Interventi in programma dal 22 al 26 settembre: deviazioni obbligatorie sulla SS33 con uscita a Ornavasso o ad Arona a seconda della direzione di marcia

L’autostrada A26 Genova Voltri–Gravellona Toce sarà interessata nei prossimi giorni da alcune chiusure notturne per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Lo stabilisce un’ordinanza di Autostrade per l’Italia, che regolerà la circolazione tra i caselli di Arona e Ornavasso in entrambe le direzioni.

Il provvedimento entrerà in vigore lunedì 22 settembre e resterà attivo fino a venerdì 26 settembre, ma soltanto in orario notturno. Nello specifico, la carreggiata in direzione Genova Voltri (tra Ornavasso e Arona) sarà chiusa dalle 22 alle 6 nelle notti del 22 e del 24 settembre, mentre quella in direzione Gravellona Toce (tra Arona e Ornavasso) resterà interdetta al traffico nelle notti del 23 e del 25 settembre, sempre dalle 22 alle 6.

Durante le chiusure, il traffico sarà deviato lungo la SS33 del Sempione: chi viaggia verso Genova dovrà uscire obbligatoriamente a Ornavasso per poi rientrare ad Arona, mentre chi si dirige verso Gravellona Toce dovrà lasciare l’autostrada ad Arona e riprendere il percorso allo svincolo libero di Ornavasso.

a.f.

