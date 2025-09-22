 / Cronaca

Cronaca | 22 settembre 2025, 09:39

Maltempo, masso sulla provinciale della Valle Antrona

Strada percorribile, in mattinata la Provincia provvederà alla rimozione

immagine Valleantrona.com

immagine Valleantrona.com

A causa delle forti piogge della notte, come riportato da valleantrona.com, nella frazione Madonna si è staccato un masso di medie dimensioni che è precipitato a valle. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Domodossola per le prime verifiche. La strada è comunque rimasta aperta e nella mattinata la Provincia provvederà alla rimozione.

