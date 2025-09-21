Sciopero generale lunedì 22 settembre: a rischio i trasporti ferroviari

Nella giornata di lunedì 22 settembre, dalla mezzanotte alle 23.00, è in programma uno sciopero generale, a livello nazionale, proclamato da diversi sindacati per dimostrare solidarietà al popolo palestinese. Lo sciopero riguarda diversi settori, tra cui anche il trasporto ferroviario: parteciperà, infatti, anche il personale di Fs, Trenitalia e Trenord.

Le società comunicano ai viaggiatori che i treni potrebbero subire modifiche o cancellazioni, anche prima o dopo l’orario previsto.

Saranno garantiti i treni a lunga percorrenza e i treni regionali nelle fasce di garanzia, tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00.