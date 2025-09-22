Controlli radar in Ticino: le postazioni della settimana

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, richiama l’attenzione degli automobilisti sui rischi legati all’eccesso di velocità, ancora oggi tra le principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali.
Per questo motivo le autorità rinnovano l’invito a rispettare i limiti di velocità, a tutela della sicurezza propria e degli altri utenti della strada.
Nell’ottica di prevenire nuovi incidenti, durante la settimana 39 (dal 22 al 28 settembre 2025) verranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle località indicate.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale
Sementina
Polizie comunali
Bellinzona
Gudo
Giubiasco
Arbedo
Distretto di Locarno
Polizia cantonale
Gerra Gambarogno
Gerra Verzasca
Polizie comunali
Losone
Riazzino
Locarno
Ascona
Intragna
Distretto di Lugano
Polizia cantonale
Medeglia
Polizie comunali
Loreto
Agno
Pregassona
Gravesano
Bioggio
Origlio
Vezia
Cadro
Molino Nuovo
Canobbio
Ruvigliana
Manno
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale
Riva San Vitale
Polizie comunali
Castel San Pietro
Arzo
Pedrinate
Balerna
Novazzano
Controlli della velocità semi-stazionari
Carasso
Gordola
Belvedere
Mezzana