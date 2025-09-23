Un filo di solidarietà per Gaza

Un pomeriggio alla settimana la sede di Alce Viola a Pieve Vergonte si trasforma in un laboratorio creativo dove mani e ferri da maglia lavorano insieme per una causa comune: sostenere la popolazione di Gaza. Berretti, cappelli, sciarpe e altri capi, realizzati a mano per adulti e bambini, verranno messi a disposizione a offerta libera sia presso la sede dell’associazione in via Cicoletti sia al negozio equosolidale Albatros di Domodossola.

L’intero ricavato sarà devoluto a favore delle iniziative umanitarie pro Palestina. L’iniziativa è aperta a chiunque voglia contribuire: portando avanzi di gomitoli, confezionando a casa nuovi capi con la lana fornita dall’associazione, oppure acquistando direttamente i manufatti. Ogni pezzo avrà cucito un bottone a forma di cuoricino bianco, simbolo di solidarietà e fratellanza, che richiama uno dei colori della bandiera palestinese. “È un modo semplice ma significativo per dire no al genocidio”, sottolineano gli organizzatori, invitando chiunque lo desideri a unirsi al gruppo di volontari.