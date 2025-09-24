Dall'Ossola una raccolta straordinaria per i bambini di Haiti

Il parroco di Cosasca, Beura, Cardezza, Cuzzego e Prata don Paolo Cavagna organizza una raccolta straordinaria per i bambini della missione di suor Marcella ad Haiti. “La situazione politica e sociale ad Haiti – spiega il parroco - è sempre più disperata”.

Chi volesse contribuire, anche con un’offerta, può portare il proprio contributo entro il 30 settembre contattando prima don Paolo al numero 340-3367627. Sono richieste lenzuola di cotone per letto singolo, asciugamani da doccia, piatti di metallo o plastica dura non usa e getta, cucchiai di metallo, biancheria intima per 3 -18 anni maschio e femmina, materiale scolastico esclusi i quaderni, pannolini, latte in polvere, tonno in scatola.

Suor Marcella da molti anni è in missione a Port au Prince, dove gestisce un orfanotrofio con 150 bambini nella baraccopoli di Haiti Waf Jeremie. Don Paolo è vicino alla missione di questa suora, aveva avuto modo in passato di conoscere la sua opera ad Haiti; negli anni scorsi aveva invitato suor Marcella a portare la sua testimonianza a Beura e a Cosasca.