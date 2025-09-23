Cgil Novara Vco, una nuova mobilitazione per rivendicare diritti e giustizia sociale

Oltre 400 presenze all’iniziativa tenutasi il 23 settembre al Phenomenon di Fontaneto, organizzata dalla Cgil Novara Vco per fare il punto sulla mobilitazione in corso che dura incessantemente da oltre due anni. Gli interventi si sono concentrati sull’importanza che le sfide da affrontare – dalle guerre al rinnovo dei contratti, dalle vertenze territoriali a quelle nazionali – rivestono per il mondo del lavoro e per la società.

La mattinata si è aperta con un flash mob di solidarietà per la popolazione palestinese; la relazione del segretario generale Cgil Novara Vco Michele Piffero è stata seguita dagli interventi di delegati e pensionati; l’iniziativa è stata conclusa dalla segretaria confederale Cgil Piemonte Stefania Pugliese.

La Cgil continua a mobilitarsi in ogni modo possibile per migliorare le condizioni dei lavoratori e della società, lo fa manifestando, scioperando, utilizzando ogni strumento che la democrazia mette a disposizione.