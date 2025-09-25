A Monteossolano la tradizionale "Festa del torchio"

Domenica 5 ottobre a Monteossolano è in programma la "Festa del torchio", organizzata dall'associazione Gruppo Torchio. Alle 10.00 sarà celebrata la messa nella chiesa di San Gottardo.

“L'antica tradizione della coltivazione della vite è ormai abbandonata e quindi, a causa della scarsa disponibilità di vinacce – spiega Fabio Patelli, vicepresidente dell'associazione Amici del torchio - non sarà possibile far funzionare il torchio a titolo dimostrativo”.

La manifestazione si tiene comunque e sarà l'occasione per raccogliere fondi a favore della frazione. Alle 12.30 è previsto il ristoro in compagnia (su prenotazione al numero 328 7052387); seguirà l'estrazione della sottoscrizione a premi. “Per la festa del torchio – dice Fabio Patelli - le campane della chiesa di Monteossolano torneranno ad essere suonate a mano dal campanaro Roberto Pozzetta di Montescheno”. Il ricavato della festa servirà per interventi di miglioramento della frazione che è ancora abitata tutto l'anno da una trentina di persone.

La festa sarà l'occasione per vedere il torchio in legno, risalente al XVIII secolo. La sua leva, composta da due travi in rovere e due in larice aggiunte in tempi più recenti, è lunga poco più di sette metri. Completamente restaurato, è funzionante e visitabile durante il giorno utilizzando un accesso automatico a gettoniera.