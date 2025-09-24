"La bellezza della salute", una giornata informativa a Vanzone

Sabato 27 settembre Vanzone con San Carlo ospita “La bellezza della salute”, una giornata in cui i cittadini avranno l’opportunità di incontrare i professionisti della salute che operano sul territorio del comune e scoprire gratuitamente i loro servizi. Appuntamento, dunque, presso la Casa Vanzonis dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

Durante la giornata sarà possibile provare liberamente i servizi offerti dai seguenti operatori: Laura Adobati, pedicure specialista; Fiammetta Galmarini, naturopata esperta in riflessologia plantare e massaggio psicosomatico; Francesca Musso, massoterapista; Adele Zani, massoterapista specializzata in linfodrenaggio; Linda Scaciga, psicologa; Veronica Loseggio, naturopata specializzata in riflessologia plantare, iridologia, floriterapia e massaggio olistico, con Accademia Sol, scuola di medicina complementare. Alle 10.00 e alle 15.00 è in programma anche una prova gratuita di ginnastica posturale e tonificazione.

È stato inoltre predisposto uno spazio dedicato alle attività per i bambini; infine, durante tutta la giornata è previsto per i visitatori un viaggio alla scoperta dell’”Acqua Vanzonis”, dalla sua antica origine fino alle sue proprietà benefiche.