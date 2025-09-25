Concerto e mostra fotografica a Craveggia: arte e solidarietà in favore di Emergency

Un appuntamento che unisce cultura, bellezza e solidarietà: sabato 27 settembre, alle ore 18, a Craveggia si terrà “Musica & Fotografia a Santa Marta”, un aperitivo culturale che propone una mostra fotografica e un concerto di musica barocca, con finalità benefica a favore di Emergency.

La serata si aprirà con Geo Fem, la raccolta di fotografie di viaggio di Franco Paroli, istanti e sguardi femminili colti nella loro quotidianità. Seguirà il Concerto per archi del Guido d’Arezzo String Ensemble, che proporrà pagine immortali di Bach, Vivaldi e Mozart. A concludere l’evento, un rinfresco vigezzino aperto a tutti i partecipanti.

La cornice sarà l’Oratorio di Santa Marta, in piazza San Giacomo a Craveggia, che accoglierà cittadini e visitatori per un pomeriggio di arte e musica. L’ingresso è a contributo libero e l’intero ricavato verrà devoluto al Centro “Salam” di cardiochirurgia di Khartoum, in Sudan, struttura di eccellenza gestita da Emergency.

“Dalla Valle Vigezzo un messaggio di responsabilità e speranza”: così gli organizzatori definiscono lo spirito dell’iniziativa, che grazie alla forza della cultura si mette al servizio della solidarietà internazionale. Per informazioni: 347 4214720.