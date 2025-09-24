Al santuario di Boca le celebrazioni diocesane per il Giubileo delle famiglie e dei bambini

La diocesi di Novara invita tutte le famiglie, i bambini e gli operatori di pastorale familiare a partecipare alla celebrazione del Giubileo delle famiglie e dei bambini, che si terrà sabato 4 ottobre alle 15.00 nel santuario di Boca. Celebra il vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla.

Il programma della giornata prevede: catechesi e preghiera comunitaria, pellegrinaggio verso il Santuario, con la celebrazione eucaristica alle 17.00, un percorso giubilare dedicato ai bambini, guidato da animatori e catechisti, in collaborazione con l’ufficio catechesi diocesano, con successiva partecipazione alla messa insieme ai genitori. Nel corso dell’incontro sarà anche presentato il programma pastorale diocesano per le famiglie relativo al nuovo anno.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione online tramite l’apposito modulo.