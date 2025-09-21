 / Eventi

Eventi | 21 settembre 2025, 16:15

"Donne che ispirano le donne", torna a Vogogna la rassegna al femminile

Il 27 settembre tanti appuntamenti culturali tra letteratura, musica e balli

L'associazione culturale "Il sogno di Giulietta", con il patrocinio del comune di Vogogna, organizza la sesta edizione della rassegna “Donne che ispirano le donne”, che si terrà sabato 27 settembre a Vogogna. Un evento pensato per celebrare il contributo delle donne alla cultura, alla solidarietà e alla società. L'iniziativa, che unisce momenti di riflessione, cultura e intrattenimento, si articolerà in una giornata ricca di appuntamenti, distribuiti tra il suggestivo Castello di Vogogna, Palazzo Pretorio e la chiesa di santa Marta. Di seguito il programma completo.

Ore 14.00, Castello: premiazione del concorso letterario per ragazzi. A seguire un rinfresco a cura delle Donne del Parco nei giardini del castello.

Ore 16.00, Palazzo Pretorio: presentazione del libro “Finchè tutto splende” (Rizzoli illustrati) di Lucia Cimini, in dialogo con Alissia Falcioni.

Ore 17.00, portici del Palazzo Pretorio: esibizione country della scuola di ballo Country Fitness di Pieve Vergonte. Diretta da Alessandra Blardone.

Ore 18.00, Palazzo Pretorio: presentazione del libro “Donne che vogliono troppo (e sanno come ottenerlo)” di Iaia De Rose (Sperling & Kupfer), in dialogo con Maddalena Manera.

Ore 21.00, chiesa di Santa Marta: concerto del Windqueentet, quintetto di fiati tutto al femminile.

Durante l'evento sarà organizzata anche una pesca di beneficenza presso il nuovo Infopoint a Villa Biraghi, con il ricavato destinato a progetti sociali e culturali. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

l.b.

