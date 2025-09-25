Walser Häpfla Fest: due giorni di sapori e tradizione in Val Formazza

La Val Formazza si prepara ad accogliere la Walser Häpfla Fest, appuntamento che ogni anno celebra i prodotti e le tradizioni culinarie del territorio. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, proporrà un fine settimana ricco di gusto e convivialità.
Il programma prenderà il via sabato 27 settembre con l’apertura delle antiche case Walser, dove gli abitanti accoglieranno i partecipanti nelle loro Sch’tübe per una cena tradizionale formazzina. Una serata suggestiva, in cui cultura e gastronomia si intrecciano in un’atmosfera autentica e familiare.
La festa continuerà domenica 28 settembre a Valdo, nell’area feste, con la giornata dedicata a “Gnocchi e Patate”. A partire da mezzogiorno sarà possibile gustare i celebri gnocchi di patate formazzine, insieme a numerosi piatti preparati dai ristoranti della valle, tutti accomunati dall’uso della patata come ingrediente principale.
Organizzata dalla Pro Loco Formazza, la Walser Häpfla Fest richiede prenotazione obbligatoria ed è ormai diventata un evento atteso non solo per la qualità dell’offerta gastronomica, ma anche per la capacità di valorizzare le radici culturali e la convivialità della comunità formazzina.