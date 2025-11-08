Trontano festeggia San Leonardo

Domenica 9 novembre la comunità di Trontano celebra il compatrono San Leonardo. Il programma prevede sabato alle 16.30 la messa prefestiva e domenica alle 10.30 la messa solenne con la corale parrocchiale e la partecipazione delle autorità, del gruppo folk con le Cavagnette e del corpo musicale di Crevoladossola. A seguire, la processione per le vie del paese con la statua del santo e, al termine, incanto delle offerte e aperitivo sul sagrato della chiesa.
