“Ciak si parla” proietta La famiglia Bélier

Prosegue la rassegna “Ciak si parla” a Casa Don Gianni con la proiezione del film francese "La famiglia Bélier" di Eric Lartigau. La pellicola racconta con ironia e dolcezza la storia di Paula, adolescente udente in una famiglia di sordomuti, che fa da ponte tra i suoi cari e il mondo esterno. L’appuntamento è per martedì 11 novembre alle 20.45. Ingresso a pagamento singolo o con abbonamento.

