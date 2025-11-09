 / Eventi

“Ciak si parla” proietta La famiglia Bélier

Martedì 11 novembre alle 20.45 nuovo appuntamento a Casa Don Gianni a Domodossola

Prosegue la rassegna “Ciak si parla” a Casa Don Gianni con la proiezione del film francese "La famiglia Bélier" di Eric Lartigau. La pellicola racconta con ironia e dolcezza la storia di Paula, adolescente udente in una famiglia di sordomuti, che fa da ponte tra i suoi cari e il mondo esterno. L’appuntamento è per martedì 11 novembre alle 20.45. Ingresso a  pagamento singolo o con abbonamento.
 

