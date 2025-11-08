Il Natale arriva in anticipo: Craveggia inaugura la stagione dei mercatini

Il Natale arriva in anticipo in Valle Vigezzo. Sabato 22 novembre si inaugura, infatti, la stagione delle feste con i Mercatini di Natale di Craveggia, appuntamento ormai consueto che animerà la piazza dei Miracoli con luci, colori e profumi. Dalle 10.00 alle 18.00, il piccolo borgo vigezzino si trasforma dunque in un villaggio natalizio con le tradizionali bancarelle - ben 70 - con il tettuccio rosso con prodotti artigianali, idee regalo ed eccellenze enogastronomiche.

Nel corso della giornata non mancheranno momenti di musica e intrattenimento, ma anche truccabimbi e animazione per i più piccoli. Questi ultimi avranno anche la possibilità di incontrare Babbo Natale nel suo villaggio e consegnargli la propria letterina. Immancabile anche un punto ristoro con i tradizionali stinchéet.

È a disposizione un servizio navetta per il trasferimento da e per il parcheggio situato a Prestinone, presso il Camping Hermitage.