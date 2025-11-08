 / Eventi

Si celebrano assieme il IV Novembre e l'eccidio dell'Alpe Meccia

La cerimonia, promossa dai Comuni di Piedimulera, Pieve Vergonte e dai gruppi Alpini della Valle Anzasca, in programma domenica 9

I Comuni di Piedimulera, Pieve Vergonte e i gruppi Alpini della Valle Anzasca celebrano domenica 9 novembre la giornata della Forze Armate, dei combattenti e dei caduti e contemporaneamente anche l’81° anniversario dell’eccidio dell’Alpe Meccia. Il programma prevede alle 14 il ritrovo nella piazza della chiesa a Cimamulera, il corteo con la presenza del Corpo Musicale di Formaco, alle 15 la messa in suffragio dei caduti in località Castigiasco. Poi la commemorazione al monumento dei caduti e infine il rinfresco nella sede alpini di Cimamulera.

