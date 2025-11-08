Si celebrano assieme il IV Novembre e l'eccidio dell'Alpe Meccia

I Comuni di Piedimulera, Pieve Vergonte e i gruppi Alpini della Valle Anzasca celebrano domenica 9 novembre la giornata della Forze Armate, dei combattenti e dei caduti e contemporaneamente anche l’81° anniversario dell’eccidio dell’Alpe Meccia. Il programma prevede alle 14 il ritrovo nella piazza della chiesa a Cimamulera, il corteo con la presenza del Corpo Musicale di Formaco, alle 15 la messa in suffragio dei caduti in località Castigiasco. Poi la commemorazione al monumento dei caduti e infine il rinfresco nella sede alpini di Cimamulera.
In Breve
sabato 08 novembre
venerdì 07 novembre
giovedì 06 novembre
mercoledì 05 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?