“Le radici del cuore”, poesia dialettale a Domodossola

Un viaggio tra versi e tradizioni allo Spazio Contemporaneo

La sede della Società Operaia domese

Il Circolo Domus, in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso, propone domenica 9 novembre alle 17 lo spettacolo “Le radici del cuore”, dedicato alla poesia dialettale. L’incontro si terrà allo Spazio Contemporaneo di via Teatro 1 e celebrerà la ricchezza linguistica delle poesie ossolane, calabresi e lombarde. In mostra anche una selezione di fotografie di Patrizia Savaglio.  Ingresso a offerta libera.
 

