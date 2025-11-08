Il Circolo Domus, in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso, propone domenica 9 novembre alle 17 lo spettacolo “Le radici del cuore”, dedicato alla poesia dialettale. L’incontro si terrà allo Spazio Contemporaneo di via Teatro 1 e celebrerà la ricchezza linguistica delle poesie ossolane, calabresi e lombarde. In mostra anche una selezione di fotografie di Patrizia Savaglio. Ingresso a offerta libera.
Eventi | 08 novembre 2025, 09:32
“Le radici del cuore”, poesia dialettale a Domodossola
Un viaggio tra versi e tradizioni allo Spazio Contemporaneo
