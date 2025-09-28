Poste Italiane e Leonardo, firmata un'intesa su nuove tecnologie per i servizi logistici

Poste Italiane e Leonardo hanno firmato un accordo per la realizzazione di soluzioni sicure ed innovative nei servizi logistici di immagazzinamento e di smistamento automatizzato basate sulle tecnologie del cloud computing e dell’intelligenza artificiale.

Il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, e il condirettore generale di Leonardo, Carlo Gualdaroni, hanno espresso “massima soddisfazione per l’intesa raggiunta auspicando un percorso di collaborazione sinergica che, grazie alle tecnologie di Leonardo, possa rendere i servizi di Poste Italiane ancor più sicuri e avanzati”.

Nel perimetro dell’accordo rientrano lo sviluppo di soluzioni innovative di logistica e infologistica, soluzioni di sicurezza per la protezione delle persone, degli asset e delle piattaforme, nonché l’individuazione di aree di cooperazione su programmi strategici nazionali e internazionali.

Le due società avranno modo di collaborare, infine, su soluzioni di welfare aziendale e su servizi banking, assicurativi, finanziari per tutti i dipendenti coinvolti oltre che per le società dei reciproci gruppi.