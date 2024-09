Case, è Verbania il capoluogo più caro in Piemonte

‘’Con 2.200 euro al metro quadro è Verbania la città più cara tra i capoluoghi piemontesi’’. Lo scriveva giorni fa il Corriere della Sera, nell'edizione di Torino, riportando i dati dell’osservatorio annuale del settore residenziale di Immobiliare.it.

Verbania è dunque all’apice della classifica sui costi delle case per quanto riguarda i capoluoghi di provincia piemontesi dove la media regionale sfiora i 1500 euro al metro quadro. Il territorio più economico è quello di Biella: 552 al metro quadro.

I dati dicono che a Domodossola i costi di acquisto vanno dai 1885 a punte di 2000 euro al metro quadro.

In provincia il prezzo richiesto per gli acquisti è stato più alto nel comune di Cannero Riviera, con 3.445 euro, poi Cannobio 3139 per metro quadro. Sopra i 3 mila anche Arizzano (3114) e Stresa (3299) . Il prezzo più basso è stato nel comune di Arola con una media di 438 euro al metro quadro.