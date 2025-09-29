Cervi, quattro incidenti in pochi giorni in Ossola

Quattro cervi uccisi e quattro auto seriamente danneggiate in solo quattro giorni. Sta diventando un problema la sicuerezza della circolazione stradale in Ossola.

Stamattina, lunedì 29 settembre, altrI due incidenti si sono verificati tra Domodossola e Masera. Uno alle 9,50 poco prima di Domodossola, in zona Oscella, sulla provinciale 166. L'auto di un giovane è entrata in collisione con un grosso cervo: animale morto e vettura danneggiata: per fortuna nessun ferito.

Il secondo sulla provinciale tra il Croppo di Trontano e Masera, dove è stata investita una giovane cerva.

Il caso ha voluto che i due incidenti siano avvenuti nella stessa mattinata in cui era in corso una riunione - già in programma - negli uffici della Provincia a Domodossola, dove si è appunto parlato del problema cervi sulle strade e nei campi alla presenza di esponenti della Provincia, comparti caccia e agricoltori.

Come dicevamo quelli di stamattina portano a quattro il numero degli incidenti in soli 4 giorni. Gli altri due erano avvenuti venerdì sera a Pallanzeno e sabato sera ulla superstrada tra le due uscite di Domodossola.