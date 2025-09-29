Uomo disperso nei boschi di Orcesco, scattano le ricerche

Intorno alle 12.30 di oggi, lunedì 29 settembre, è partito l’allarme per la scomparsa di un uomo che si è perso nei boschi di Orcesco, nel territorio comunale di Druogno. L’anziano si trovava con la moglie quando, a un certo punto, si è allontanato dal sentiero.

In un primo momento la donna ha pensato che il marito sarebbe rientrato da solo dopo pochi minuti, ma il tempo passava senza che lui tornasse. Dopo oltre un’ora trascorsa a chiamarlo e a cercare di rintracciarlo senza successo, ha deciso di avvertire i soccorsi.

Sul posto si sono subito attivati i tecnici del Soccorso alpino e le squadre dei vigili del fuoco.