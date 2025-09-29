 / Cronaca

Cronaca | 29 settembre 2025, 13:50

Uomo disperso nei boschi di Orcesco, scattano le ricerche

La moglie ha dato l’allarme dopo oltre un’ora senza avere più notizie. In campo soccorritori e vigili del fuoco

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Intorno alle 12.30 di oggi, lunedì 29 settembre, è partito l’allarme per la scomparsa di un uomo che si è perso nei boschi di Orcesco, nel territorio comunale di Druogno. L’anziano si trovava con la moglie quando, a un certo punto, si è allontanato dal sentiero.

In un primo momento la donna ha pensato che il marito sarebbe rientrato da solo dopo pochi minuti, ma il tempo passava senza che lui tornasse. Dopo oltre un’ora trascorsa a chiamarlo e a cercare di rintracciarlo senza successo, ha deciso di avvertire i soccorsi.

Sul posto si sono subito attivati i tecnici del Soccorso alpino e le squadre dei vigili del fuoco.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore