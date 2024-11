Il Valli Ossolane nel campionato italiano di rally, Zagami: "Gli sforzi sono stati ripagati"

“Quando abbiamo acquisito il marchio Rally Valli Ossolane avevamo fatto delle promesse a sportivi, appassionati, all’intero territorio del Verbano Cusio Ossola. Quelle promesse le abbiamo mantenute, portando la gara in un contesto di primo piano a livello nazionale”. Ad esprimere grande soddisfazione - ad una settimana dall’ufficializzazione della nuova titolarità del Rally Valli Ossolane, entrato a far parte del Trofeo Italiano Rally - è Claudio Zagami, presidente di Rally Team New Turbomark: “Non è stato facile, gli standard richiesti per crescere e garantire un grande palcoscenico alla gara sono alti, per qualità e per numero di prove speciali in programma. L’edizione di quest’anno, la sessantesima, caratterizzata da grandi numeri per quanto riguarda adesioni di piloti e pubblico, con il coinvolgimento di personaggi di spettacolo come Valeria Marini e di vere e proprie eccellenze locali come la Fanfara Bersaglieri Valdossola, ha confermato quella che per noi rappresentava già una certezza ovvero che, in Italia, di gare così ce ne sono poche. Gli sforzi profusi nell’arricchire il Rally Valli Ossolane con eventi collaterali importanti, degni del blasone dell’appuntamento, sono stati ripagati con l’inserimento della manifestazione nel Trofeo Italiano Rally. Una grande occasione per il territorio, che merita di essere valorizzata con il massimo impegno da parte di tutti”.