La provincia incontra la Fondazione Crt: confronto su opportunità e progetti

Martedì 30 settembre, alle 15.00, la Sala Ravasio della sede della provincia del Verbano Cusio Ossola ospiterà l’incontro dal titolo “La provincia del Vco incontra la Fondazione Crt”.

L’iniziativa, promossa dal presidente della provincia Alessandro Lana e dalla presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi, rappresenta un’importante occasione di confronto con enti e realtà locali, per approfondire le possibilità di sostegno e collaborazione offerte dalla fondazione.

Il programma della giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Alessandro Lana, Anna Maria Poggi e del segretario generale della Fondazione Crt Patrizia Polliotto. A introdurre e moderare i lavori sarà Alice Colombo, consigliere di indirizzo della Fondazione Crt.

Seguiranno gli interventi dei referenti delle diverse aree tematiche della Fondazione, che presenteranno opportunità e prospettive di innovazione sociale a supporto del territorio. Interverranno Stefania Serre per l’area arte e cultura, Daniela Tornielli per ricerca e istruzione, Roberta Delbosco per welfare e territorio e Massimo Beretta Liverani per l’area di supporto alle attività istituzionali.

L’incontro si propone come un momento di dialogo concreto e costruttivo tra la Fondazione Crt e il Verbano Cusio Ossola, con l’obiettivo di mettere in rete idee, progetti e strumenti capaci di contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio.