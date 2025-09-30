Ancora un cervo investito: è il quinto in cinque giorni

Continua la ‘conta’ dei danni a causa dei cervi che in questo periodo scendono al piano.

L’ennesimo incidente - il quinto in pochi giorni - è avvenuto sulle ex statale 33, oggi provinciale, a Varzo , in pieno centro abitato . L’automobilista non ha potuto evitare il grosso ungulato che gli ha attraversato la strada. Danni ingenti ma per fortuna nessun ferito.

Dicevamo che è il quinti incidente da venerdì scorso. E proprio ieri s’era tenuta una riunione negli uffici della Provincia a Domodossola sul problema cervi.