Crevoladossola, apre il nuovo Punto prelievi alla Casa della Salute

A partire da mercoledì 1 aprile, presso la Casa della Salute di Crevoladossola sarà attivo un nuovo Punto Prelievi, pensato per facilitare l’accesso ai servizi sanitari per la comunità locale. L’accesso al servizio sarà consentito esclusivamente tramite prenotazione obbligatoria.

Inizialmente, il Punto Prelievi sarà operativo il mercoledì ogni 15 giorni, dalle ore 08.30 alle 10.00, con possibilità di ampliare le aperture in base al numero di accessi. Gli utenti potranno effettuare prenotazioni e ritirare i referti direttamente alla Casa della Salute nelle fasce orarie dalle 14.30 alle 16.00 del martedì e del giovedì. Le prenotazioni e il ritiro referti saranno disponibili a partire da martedì 31 marzo 2026.

Il direttore generale, dottor Francesco Cattel, ha sottolineato l’importanza del nuovo servizio: “L’attivazione di questo Punto Prelievi rappresenta un passo avanti significativo per la medicina territoriale, avvicinando l’assistenza sanitaria alle esigenze della comunità e riducendo gli spostamenti verso i presidi ospedalieri”.