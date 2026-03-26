COQ di Omegna, Antonio Brando nuovo direttore sanitario dal 1° aprile

Dal 1° aprile il dottor Antonio Brando assumerà il ruolo di direttore sanitario del Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna. Chirurgo ortopedico con oltre vent’anni di esperienza clinica e chirurgica, è specializzato nella chirurgia della mano e dell’arto superiore ed è considerato tra i pionieri italiani della chirurgia ecoguidata mini-invasiva.

Nel corso della sua carriera ha maturato competenze cliniche, gestionali e scientifiche in strutture ospedaliere, IRCCS e centri privati di alta specializzazione. Ha ricoperto incarichi di responsabilità come direttore sanitario, responsabile di unità operative, risk manager e consulente scientifico nel campo della certificazione dei dispositivi medici. È inoltre autore di numerose pubblicazioni e relatore in congressi nazionali e internazionali.

"Il dottor Antonio Brando, con una consolidata esperienza in ambito sanitario e un percorso professionale sviluppato in contesti di elevata complessità, potrà portare un contributo importante allo sviluppo dei servizi offerti dal COQ e al consolidamento dei percorsi clinico-assistenziali. Le sue competenze saranno un valore aggiunto per l’intera organizzazione", riferisce l’ASL in una nota.

Nel comunicato viene inoltre rivolto un ringraziamento al dottor Giorgio Ripamonti per il lavoro svolto: "Al dottor Giorgio Ripamonti va il sincero ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrate nel corso del suo incarico, e per il contributo al miglioramento della qualità dei servizi, in particolare per l’impegno profuso nella difficile gestione dell’Ospedale Madonna del Popolo di Omegna durante la pandemia da Covid-19".