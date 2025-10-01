Case popolari, il Pd accusa Atc: “Inefficienze sotto gli occhi di tutti, servono interventi concreti”

Il tema delle case popolari torna al centro del dibattito politico nel Vco. Dopo le dichiarazioni dei vertici di Atc Piemonte Nord sul Villaggio Sisma di Villadossola, anche esponenti del Partito Democratico intervengono per sottolineare la gravità della situazione.

«Se persino il sindaco di Villadossola, Bruno Toscani, è costretto a sollecitare l’ente per le condizioni degli alloggi, significa che il problema non è una lamentela isolata ma una realtà concreta che coinvolge centinaia di famiglie» afferma Riccardo Brezza, segretario provinciale del PD.

Brezza contesta l’atteggiamento di ATC, accusato di minimizzare: «Non si può liquidare tutto come “poco condivisibile”. Le inefficienze non sono un’invenzione del PD, ma una realtà che chiunque entri in una casa popolare nel Vco può constatare. Servono risposte vere, risorse adeguate e una programmazione chiara degli interventi».

Dello stesso avviso Fabio Gibertoni, segretario del circolo PD di Villadossola: «I cittadini non hanno bisogno di rassicurazioni generiche, ma di vedere i lavori partire davvero. Le promesse e i numeri non riparano le piode, non asciugano le infiltrazioni, non sistemano gli impianti. Chiediamo al presidente Marchioni di dimostrare di essere un dirigente capace di battersi per il territorio e per i suoi abitanti».

Il PD sottolinea che il tema delle case popolari non deve trasformarsi in uno scontro sterile, ma restare una priorità sociale: «Si parla di diritti fondamentali, di famiglie che da anni aspettano soluzioni concrete. ATC deve garantire manutenzione, trasparenza e tempi certi, non scaricare responsabilità sugli inquilini o sui Comuni».

Per questo, i democratici chiedono all’ente di aprire un tavolo di confronto con amministrazioni locali, inquilini e forze politiche, definendo un’agenda di interventi con cronoprogrammi verificabili. «Le famiglie del Vco meritano rispetto e case sicure, dignitose e vivibili» concludono Brezza e Gibertoni.