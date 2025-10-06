Sanità accessibile: firmata la convenzione tra Asl Vco ed Ens per l’assistenza ai sordi

È stata stipulata una convenzione tra Asl Vco e l’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (Ens) Onlus di Verbania per la messa a disposizione di sevizi di mediazione linguistica per pazienti sordi e personale aziendale.

Lo scopo della convenzione è l’integrazione dei sordi nella società, favorendo la comunicazione totale e l’abbattimento delle barriere nel rispetto del diritto alla salute. come sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana. Tale convenzione ha validità biennale.

Nel 2023, per il tramite di Azienda Zero, è stato attivato il servizio a titolo gratuito “Comunic@Ens Pro”, con la consegna dei relativi tablet presso i dipartimenti di emergenza ed accettazione dell’Asl Vco. La direzione sanitaria dei presidi ospedalieri Verbania e Domodossola, dopo aver preso contatti con l’ente nazionale sordi consiglio regionale Piemonte ed Ens, ha attivato una convenzione volta ad estendere l’utilizzo del servizio “Comunic@Ens Pro” ai vari reparti ed ambulatori dei due presidi ospedalieri dell’Asl Vco, nonché garantire la presenza di un interprete laddove ritenuto utile e necessario per rendere accessibile qualsiasi attività sanitaria alle persone sorde.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel sottolinea: “Prendersi cura delle persone più fragili è fondamentale perché contribuisce al loro benessere fisico, psicologico e sociale, ma è anche un indice di valori etici e sociali di una comunità. Infatti, con un'assistenza mirata si aiuta a vivere in modo più dignitoso coloro che hanno condizioni di salute compromesse, migliorando la loro qualità di vita. Una società giusta e umana si misura dalla sua capacità di proteggere e assistere i più bisognosi. Per questo ringrazio del prezioso contributo gli operatori sanitari che si sono resi disponibili ad accompagnare e supportare i pazienti con fragilità e un ringraziamento alla Soc direzione sanitaria dei presidi ospedalieri Verbania e Domodossola per l’iniziativa di estendere tale servizio ai reparti ed ambulatori dei presidi ospedalieri di Verbania e Domodossola”.